Специалисты проводят работы на газопроводе в районе проезда Серебрякова в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты проводят плановые газовые работы для обеспечения переустройства сетей в районе строящейся Северо-Восточной хорды. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель генерального директора АО "Мосгаз" по связям с общественностью Дарья Распопова.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о резком запахе газа в районе проезда Серебрякова на северо-востоке Москвы.

"Специалисты "Мосгаза" проводят плановые работы по технологическому сбросу газа из газопровода среднего давления по адресу ул. Сельскохозяйственная, 34, проезд Серебрякова, 14. Работы обусловлены переустройством сетей газоснабжения в рамках строительства Северо-Восточной хорды. Ситуация находится под контролем, никакой опасности для населения и объектов жизнедеятельности города нет", - сказала Распопова.

Она уточнила, что работы планируется завершить до 16:00 мск. Службы были заранее уведомлены о плановых работах.