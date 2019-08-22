В Московском зоопарке родились три детеныша сурикатов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Популяция сурикатов в Московском зоопарке пополнилась тремя детенышами, теперь численность зверьков достигает 19 особей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного зоосада.

"В Московском зоопарке родились сурикаты. Детеныши появились на свет 14 июля. Сейчас им уже почти полтора месяца, они активно исследуют окружающий мир и осваиваются среди своих многочисленных сородичей. Вес малышей не превышает 60 г, однако это нисколько не мешает им неутомимо сновать по вольеру и нырять в песок", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в зоопарке, первые две недели своей жизни детеныши провели в теплой норе под защитой матери: все это время самка согревала их, вылизывала и кормила. Еду самке приносили другие сурикаты, однако их она не подпускала к новорожденным, пока у малышей не открылись глаза.

"Теперь группу сурикатов, состоящую их 19 особей, возглавляет взрослая 10-летняя самка. Доминирующую позицию она удерживает уже более четырех лет. Также она регулярно приносит потомство, которое затем отдает на воспитание другим членам группы. Самка родилась в Московском зоопарке в 2009 году, а вот ее родители были привезены годом раньше из ЮАР. За прошедшие 10 лет нашим сотрудникам удалось создать оптимальные условия для содержания этих уникальных хищников и добиться того, чтобы они регулярно размножались", - сообщили в пресс-службе.

Также в зоопарке отметили, что в зимнее время сурикаты живут в теплом вольере в павильоне "Копытные Африки", где поддерживается высокая температура, а также есть множество предметов обогащения среды обитания. Сейчас за сурикатами можно понаблюдать на новой территории зоопарка в открытом вольере, расположенном у павильона "Копытные Африки". Зверьки максимально активны в утреннее и дневное время, а вот с наступлением сумерек они скрываются в своих норах.

"У сурикатов в воспитании потомства принимают участие несколько старших самок. Они следят за тем, чтобы с детенышами все было в порядке, кормят их, а также помогают выработать необходимые для жизни суриката навыки - научиться копать и охотиться. Потомство в группе сурикатов обыкновенно приносит только одна самка - та, которая занимает доминирующую позицию. Именно ей подчиняются все остальные, также она следит за дисциплиной в группе, участвует в разрешении конфликтов", - отметили в пресс-службе.