Собянин: юго-западный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание 380 тыс. человек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг проверил ход строительство станции "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ), которое планируется завершить до конца 2021 года. По словам мэра, открытие участка БКЛ от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" улучшит транспортное обслуживание районов с населением 380 тыс. человек.

Будущая станция будет расположена рядом с крупным жилым микрорайоном района Фили-Давыдково. "Значительная часть домов этого микрорайона вошла в программу реновации, поэтому открытие станции метро для многих местных жителей станет дополнительным бонусом к будущему новоселью", - сказал Собянин.

По его словам, открытие участка Большой кольцевой линии от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" позволит улучшить транспортное обслуживание в районах Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 380 тыс. человек, а также снизить загрузку станций, пересадочных узлов и перегонов центральных участков действующих линий метрополитена.

По данным мэрии, строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" было начато в 2018 году. Участок сооружается в двухпутном исполнении - поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле.

Станция "Давыдково" будет расположена вдоль Аминьевского шоссе, у примыкания к нему Инициативной улицы. Единственный вестибюль обеспечит выход пассажиров на Аминьевское шоссе, к жилым домам и остановкам наземного транспорта. В настоящее время ведутся работы по разработке грунта котлована и устройству ограждающих конструкций.

Архитектурно-художественное решение станции

В основу архитектурно-художественного решения станции легли долина реки Сетунь и обрамляющие ее зеленые массивы природного заказника. Изгибы реки стали главным акцентом пластического решения стен в центральной части платформы и уровня вестибюля. Белые потолки добавят больше света и легкости интерьеру станции, а отражающиеся в полированных полах и стенах линейные светильники создадут эффект мерцания бликов солнца на глади воды.

В отделке станции будут использованы натуральные природные материалы. Сочетание разноформатных плит полированного светлого и темного мрамора создаст имитацию волнообразного течения реки, которое будет начинаться от входных тамбуров и продолжаться на стенах кассового зала.