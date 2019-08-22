В московском метро появились карты "Тройка", посвященные коллекции Щукина

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проездные карты московского метро "Тройка", посвященные открытой в Государственном музее изобразительного искусства имени А.С. Пушкина выставке "Щукин. Биография коллекции", появились в четверг в продаже. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Дизайн лимитированной серии выполнен по мотивам представленных на выставке картин "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега и "Нападение ягуара на лошадь" Анри Руссо", - говорится в сообщении.

Общий тираж карт составил 10 тыс. экземпляров. С 22 августа их можно приобрести по стандартной залоговой стоимости (50 рублей) в кассах метро на станциях, расположенных в пределах Садового кольца.

В музее отметили, что с апреля в кассах всех зданий ГМИИ им. А.С. Пушкина принимают для оплаты "Тройку". Картой также можно оплатить лекционные абонементы, экскурсии, купить программу лояльности "Друзья музея".

Выставка шедевров из собрания Сергея Щукина открылась 19 июня и продлится до 15 сентября. На нее в среднем приходят более 4,3 тыс. человек в день. Проект "Щукин. Биография коллекции" знакомит посетителей с одним из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, охватывающим важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. Беспрецедентная по масштабу и содержанию выставка занимает практически все пространство музея. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа. Несколько лет назад выставка проходила в Париже, ее посетили 1 млн 250 тыс. человек.