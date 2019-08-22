Превышение скорости стало основной причиной ДТП в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более половины дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Москве происходит по причине превышения скорости. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

"По итогам 2018 года 61% зафиксированных нарушений связаны именно с превышением скорости. Превышение скорости - основная причина ДТП в Москве, особенно с летальным исходом. Более половины ДТП с пострадавшими в Москве происходят по причине превышения скорости", - сказал Юрьев на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, риск возникновения ДТП увеличивается в два раза при превышении установленного ограничения скорости на каждые 5 км/ч, а при скорости движения более 60 км/ч риск получения смертельной травмы в ДТП достигает 90%.

"Это большая проблема, которая существует, в том числе, из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые "плюс 20 км/ч". Мы считаем, что необходимо снижение "неадминистрируемого" порога превышения скоростного режима в городах с 20 до 10 км/ч", - добавил Юрьев.

Он отметил, что для человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить - 60-70%, при скорости 70 км/ч - всего 8%.