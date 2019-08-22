Ограничения в районе закрытых станций Сокольнической линии метро снимут 23 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ограничения для наземного транспорта в районе девяти станций Сокольнической линии Московского метрополитена, которые были закрыты для строительства Большой кольцевой линии, снимут к утру 23 августа. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Компенсационные маршруты будут работать до конца сегодняшнего дня, после чего на юго-западе Москвы начнут снимать ограничения движения. К 6 утра завтрашнего дня все изменения будут сняты", - сказал собеседник агентства.

Девять станций Сокольнической линии московского метро - "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка" - были закрыты с 18 августа для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Их предполагалось открыть 25 августа. Однако 22 августа утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что станции откроют 22 августа после 16:00 мск на три дня раньше срока.

На время закрытия станций с 18 по 24 августа ограничивалось движение транспорта в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменялась схема движения транспорта так, чтобы в первую очередь проезжал городской транспорт.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль трасс появились временные выделенные полосы с обособленными участками на проспекте Вернадского, участках Ленинского проспекта, Киевского шоссе, Проектируемого проезда № 907, Проектируемого проезда № 905, автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Полная карта ограничений движения была опубликована на Едином транспортном портале.