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Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева запустят в Москве 24 августа

В парке Победы в небо выпустят 2500 фейерверков различных видов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Кишинева состоится в Москве в субботу, 24 августа. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. [В. М.] Михалкина произведут праздничный артиллерийский салют в парке Победы 24 августа. В небо будет выпущено 2500 фейерверков различных видов", - отмечается в сообщении.

Для проведения салюта будут использованы орудия ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютные установки на базе автомобилей "КамАЗ".

24 августа 1944 года 5-я ударная армия под командованием генерала Николая Берзарина освободила Кишинев.

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