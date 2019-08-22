Московские предприятия в первом полугодии 2019 года увеличили прибыль на 17,8%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Предприятия Москвы по итогам первого полугодия увеличили свою прибыль на 17,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"Московские организации увеличили прибыль на 17,8% по итогам первого полугодия 2019 года. Тенденции, отмечавшиеся в 2018 году, сохраняются", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, прибыльность в производстве химических веществ и продуктов выросла на 218%, компьютеров и электроники на 92%, машин и оборудования на 68%, в финансовой и страховой деятельности - на 66%.

Кроме того, зафиксирован значительный рост прибыльности в таких отраслях и направлениях, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (+59%), полиграфическая деятельность (+56%), производство лекарств (+42%) и строительство (+31%).