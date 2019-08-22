В Москве создали сервис, обновляющий карты с дорожными перекрытиями

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Москвы разработали сервис, автоматически обновляющий в навигационных программах пользователя данные о дорожных перекрытиях в связи с ремонтом. Об этом сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов после заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

"Сделан ряд онлайн-сервисов, направленных на снижение аварийности. Мы опубликовали все карты с данными по строительным работам в Москве, там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предоставит доступ всем геоинформационным сервисам, таким как "Яндекс", Mail.ru и другим, чтобы можно было подключаться в онлайн-режиме, обогащать данные, передавать их на навигаторы", - сказал он.

По его словам, также создана карта очагов аварийности, которая встраивается в навигатор пользователя и предупреждает его, когда он въезжает в аварийно-опасную зону. "Это позволяет водителю понять, что надо быть более внимательным, не отвлекаться, соблюдать скоростной режим. Уверен, что сервис поможет в первую очередь водителям-новичкам и тем, кто не очень хорошо знает Москву", - добавил он.

Ликсутов добавил, что данные обо всех комплексах фото- и видеофиксации в Москве доступны на Едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Каждую неделю информация о них обновляется.