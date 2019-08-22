Проспект Академика Сахарова и ВДНХ станут главными площадками фестиваля "PROлето"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Главными площадками молодежного фестиваля "PROлето" станет ВДНХ и проспект Академика Сахарова. Мероприятие состоится 31 августа, сообщил журналистам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Мы узнали, что будет проходить в парке ВДНХ фестиваль "PROлето" 31 августа и решили включиться в него. Также мы написали заявление на проведение еще одной площадки, мы выбрали проспект Академика Сахарова. Буквально сегодня мы получили подтверждение и согласование от департамента безопасности города Москвы <...> Таким образом мы провожаем лето и встречаем студенческий сезон. Надеемся, что он станет традиционным", - сказал он.

Красноруцкий добавил, что танцевальный марафон стартует на проспекте Сахарова в 15:00 мск, а после восьми вечера гости мероприятия переместятся на вторую точку - ВДНХ.

Руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков уточнил, что на главной выставке будет организована вечеринка на открытом воздухе, а хедлайнеров фестиваля москвичи смогут выбрать сами, оставив свой голос на портале "Активный гражданин" до полуночи 23 августа.

"Концепция фестиваля будет заключаться в том, что мы будем вспоминать, как провели лето наши зрители, друзья. Это будет заключаться в небольших интернет роликах. Мы будем собирать по Интернету все самые фановые видео, чтобы дать возможность перестроится на новый учебный год. Участвовать в концерте будут звезды нашего канала. Это последний шанс затусить перед учебой", - пояснил идею мероприятия генеральный продюсер телеканала "Музыка Первого" Борис Хлуднев.