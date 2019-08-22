На севере Москвы появится комплекс по производству пожарного оборудования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первая очередь нового производственного комплекса по изготовлению пожарного оборудования появится на Ленинградском шоссе в Москве до 2023 года, площадь предприятия составит порядка 8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Масштабный инвестиционный проект создаст в Москве 150 новых рабочих мест, обеспечит бюджет города налоговыми поступлениями и насытит регион необходимой продукцией для обеспечения пожарной безопасности. Суммарный объем планируемых инвестиций составит порядка 240 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что производственный комплекс расположится вблизи владения 304 на Ленинградском шоссе. Под развитие предприятия после 2023 года заложено еще 9 тыс. квадратных метров.

Пресс-служба уточняет, что предоставление земельного участка под строительство данного комплекса в аренду компании "СТ-Авто" было одобрено на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Компания "СТ-Авто" работает с 2001 года и специализируется на производстве комплектующих для пожарных автомобилей. "Благодаря созданию нового производственного комплекса к 2023 году количество сотрудников предприятия увеличится с 65 до 211 человек. Объем налоговых отчислений компании в 2023 году увеличится на 382% - с 59,3 млн рублей до 140 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.