Пасечники Башкирии представили бортевой мед представителям туркомпаний в Москве

УФА, 22 августа. /ТАСС/. Производители бортевого башкирского меда представили свой продукт представителям московских туристических компаний. Также им был презентован тур "Охота за диким медом", мероприятие было организовано в целях реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В настоящее время в Башкирии насчитывается около 80 действующих бортевиков, занимающихся содержанием бурзянских бортевых пчел - природной популяции подвида темной лесной пчелы. Бортевое пчеловодство развивается в шести районах республики.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Москве в полномочном представительстве Республики Башкортостан прошла презентация башкирского меда и тура "Охота за диким медом". На презентацию были приглашены <...> представители туристических агентств. В мероприятии приняли участие бортевики и люди, связанные с пчеловодством", - говорится в сообщении.

На презентации была организована дегустация разных сортов продукта.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На его реализацию планируется направить 481,5 млрд рублей. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие шесть лет.