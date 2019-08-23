Цена полного комплекта вещей для школьника в Москве составляет около 10 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Собрать московского школьника к 1 сентября в 2019 году может стоить родителям порядка 10 тыс. рублей, комплект включает в себя одежду, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак. Об этом сообщила ТАСС в пятницу президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

"Минимальная стоимость полного комплекта школьника составляет примерно 10 тыс. рублей, то есть в него входят товары первой ценовой категории. Минимальная стоимость канцелярских принадлежностей к началу учебного года составляет порядка 150 рублей; стоимость праздничной и школьной формы, обуви, рюкзака, спортивной формы и сменки составляет порядка 3 тыс. рублей для мальчиков и 3,5 тыс. рублей для девочек", - сказала Цицулина.

Она уточнила, что в комплект школьника к 1 сентября входят одежда для школы (сорочка или блузка для девочек, жилетка, классические брюки и юбка или сарафан для девочек) и физкультуры (футболка, спортивные брюки); сезонная (полуботинки), сменная (туфли или балетки для девочек) и спортивная обувь (кеды), мешок для обуви. Также к началу учебного года приобретают школьный ранец, рюкзак (мешок) для спортивных секций и фикультуры; канцелярию (пенал, дневник, альбом для рисования, цветная бумага, тетради) и школьно-письменные принадлежности (ручки, карандаши, фломастеры), рабочие тетради и т.д.

"Собрать первоклассника к 1 сентября в Москве стоит в среднем от 10 тыс. рублей. Это самый финансово емкий ученик, в связи с отсутствием принадлежностей прошлых периодов. Стоимость сборов первоклассника и учеников более старших классов отличается: примерно на 20% - первоклассника собрать дороже, так как у старшеклассников остается приличный багаж предыдущего учебного года", - сказала Цицулина.

Она уточнила, что по сравнению с прошлым годом комплект школьника к 1 сентября подорожал незначительно - в пределах инфляции. По словам президента АИДТ, отмечается удорожание канцелярских товаров в связи с удорожанием сырья.

"Магазины расширили ассортимент товаров для школьников в низком ценовом сегменте, что позволило сохранить среднюю цену комплекта к 1 сентября на уровне прошлого года", - сказала Цицулина.

Помощь семьям к 1 сентября

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, в семейных центрах Москвы с 22 по 30 августа пройдет благотворительная акция "Семья помогает семье", направленная на помощь родителям с невысокими доходами и многодетным семьям. Акция проходит в Москве с 2005 года.

"Московским семьям помогут собрать детей к школе. Сбор помощи осуществляется совместно с управами районов. Помочь семьям могут не только обычные жители города, но и коммерческие структуры. Каждый желающий может принять участие в акции по сбору канцелярских, спортивных и других школьных товаров, а также одежды, обуви и учебников для детей из малообеспеченных семей. Принимаются вещи только в хорошем состоянии", - уточнили в пресс-службе.

Всего в разных районах столицы будут работать около 290 пунктов сбора, из них 150 передвижных и 140 стационарных. О режиме работы и адресах стационарных и передвижных пунктов по сбору и выдаче благотворительной помощи можно узнать в семейных центрах Москвы. В прошлом году удалось помочь около 40 тысячам детей.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности школьных товаров. Информацию можно получить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра.