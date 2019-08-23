Более 700 московских пар сыграют свадьбу в день "трех девяток" 19 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы приняли более 700 заявлений на регистрацию брака 19 сентября 2019 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Свадебный бум ожидается в столице в день "трех девяток" - 19 сентября (19.09.2019). Органы ЗАГС приняли более 700 заявлений от желающих связать себя узами брака в этот день. При этом традиционно четверг не пользуется популярностью у столичных молодоженов", - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что необычные даты для бракосочетания пользуются популярностью у москвичей. Например, в 2018 году в день "трех восьмерок" брак заключили более 1000 пар.

"Обычно по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят лишь во дворцах бракосочетания. Но для этой красивой даты сделано исключение - 19 сентября торжественные церемонии проведут в 28 отделах ЗАГС Москвы. Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день. Кроме вальса Мендельсона для молодоженов прозвучат особые поздравления", - приводятся в публикации слова начальника управления ЗАГС столицы Елены Ефремовой.

Связать себя узами брака 19 сентября москвичи смогут во всех загсах Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.