Две башни Донского монастыря в Москве отреставрируют к началу 2020 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на реставрацию двух башен крепостной стены Донского монастыря, построенного более 300 лет назад. Ранее две другие башни монастыря уже были отреставрированы, сообщает в пятницу портал мэра и правительства Москвы.

"Еще две башни крепостной стены Донского монастыря ждет реставрация. Департамент культурного наследия столицы выдал разрешение на проведение работ, их планируют завершить к началу 2020 года. Круглая башня №11 находится на юго-западной стороне комплекса, а квадратная башня №12 - на западной", - говорится в публикации.

Монастырская стена с двенадцатью башнями из красного кирпича была построена на рубеже XVII и XVIII веков. Стена и башни оборудованы боевым ходом и бойницами для ведения огня по осаждающим. Обе реконструируемые башни трехъярусные, украшены завитками и гребешками в стиле московского барокко. Реставрация строений монастыря в последний раз проводилась в середине XX века, с тех пор укрепления обветшали: утрачена часть декора, кирпичная кладка местами разрушилась.

"Сначала реставраторы очистят фасады башен от загрязнений, старых слоев краски и штукатурки, а затем восстановят кирпичную кладку, белокаменный цоколь и декор. Затем поверхности фасадов покроют новым слоем обмазки, после чего стены покрасят в цвет кирпича, а декоративные элементы - в белый. Стены и своды помещений башен также приведут в порядок - их очистят, выровняют, загрунтуют и покрасят", - приводятся в публикации слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.