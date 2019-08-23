Движение возобновили по всем улицам около юго-западного участка Сокольнической линии метро

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Все ограничения движения на улицах в районе юго-западного участка Сокольнической линии метро сняты, сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Все ограничения движения на юго-западе рядом с Сокольнической линией метро сняты. Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог. Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни! https://t.co/CGswQ8Cefb

"Все ограничения движения на юго-западе рядом с Сокольнической линией метро сняты. Убрали ограждения, открыли все парковки, съезды и закрытые участки дорог. Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни!", - говорится в сообщении.

Девять станций Сокольнической линии московского метро - "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" - были закрыты с 18 августа для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Их предполагалось открыть 25 августа. Однако 22 августа утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что станции откроют 22 августа после 16:00 мск - на три дня раньше срока.

На время закрытия станций с 18 августа было ограничено движение транспорта в Западном, Юго-Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское изменялась схема движения транспорта так, чтобы в первую очередь смог проехать городской транспорт.