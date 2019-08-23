Благоустройство набережной Марка Шагала в Москве планируют завершить ко Дню города

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Благоустройство набережной Марка Шагала в Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируют завершить ко Дню города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"Строительство набережной Марка Шагала на ЗИЛе идет полным ходом. Уже готов тестовый участок объекта: здесь смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари и малые архитектурные формы, обустроили беговые и велодорожки. По окончании всех работ площадь благоустройства набережной Марка Шагала составит 18,5 га. Ее открытие приурочено ко Дню города", - говорится в сообщении.

Вдоль береговой линии уже высажено несколько десятков взрослых деревьев, а всего их будет около 900. Зеленый коридор организуют по всей почти четырехкилометровой длине набережной.

"Еще на стадии подготовки концепции благоустройства береговой линии были учтены особенности местного ландшафта и специфика квартальной застройки. Это позволило обустроить саму набережную и прилегающие к ней территории в едином стиле с жилым комплексом", - приводят в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

День города в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября - городу исполнится 872 года. В 2018 году во всех округах столицы провели более 300 крупных мероприятий.