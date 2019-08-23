Блогеры организуют встречи с поклонниками на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девять популярных блогеров встретятся со своими поклонниками и расскажут о секретах успеха на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ, сообщили в пятницу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Ритм моего города" - яркий праздник молодежной культуры, и, конечно, он не мог обойти вниманием блогинг. Ближайшие три дня (23-25 августа - прим. ТАСС) на фестивале пройдут под знаком Street Blogger Fest: девять популярных блогеров - Амиран Сардаров, Катя Адушкина, Поля из деревки, ЯнГо, Кирилл Сарычев, Subo, Эдвард Бил, Dava и Серго - встретятся со своими поклонниками. Посетителей ждут и другие сюрпризы: необычные рэп-граффити перформансы, спортивные турниры и множество хип-хоп выступлений", - говорится в сообщении.

Запустит оффлайн-марафон Амиран Сардаров - один из самых известных российских блогеров, бизнесмен, писатель и актер. Он расскажет о секретах успеха звезды, тонкостях блогинга, проектах и будущих планах. Как найти свой уникальный стиль, расскажет танцор Катя Адушкина.

Также все три дня на главной сцене гостей ждут перформансы, посвященные Дню российского флага. Хип-хоп артисты будут читать рэп о нем в формате фристайл-баттла, а райтеры за их спиной нарисуют граффити в цветах триколора. Кроме того, в фестивальном шатре все желающие смогут принять участие в турнирах по армрестлингу.

Фестиваль "Ритм Моего Города" проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.