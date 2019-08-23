Около 340 мероприятий пройдут в рамках акции "Ночь кино" в Москве 24-25 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 130 площадок, на которых пройдет порядка 340 мероприятий, откроются в рамках Всероссийской акции "Ночь кино" 24 и 25 августа в Москве, сообщается в пятницу на столичном портале мэра и правительства.

"Столица присоединится к Всероссийской акции "Ночь кино". Она состоится в ночь с 24 на 25 августа. Более чем на 130 площадках пройдут около 340 мероприятий", - говорится в сообщении.

Перед вечерней программой "Ночи кино" пройдут экскурсии. В Музее кино покажут киноаппаратуру, плакаты и экспонаты, связанные с историей отечественного кинематографа, а в студии "Союзмультфильм" проведут экскурсию по музею, где хранятся раскадровки известных анимационных картин. Кроме того, можно посетить музей и съемочные павильоны на киностудии "Мосфильм", аппаратную в кинотеатре "Звезда" и ознакомиться с фильмофондом в кинотеатре "Тула".

Показы в рамках акции начнутся в 16:00 мск в киноцентре "Октябрь", где будет представлена картина "Мальчик русский" (2018) Александра Золотухина.

На главных площадках столицы пройдут показы фильмов из программ Каннского кинофестиваля и фестиваля "Кинотавр". Ленты еще не вышли в российский прокат, у гостей акции будет возможность стать их первыми зрителями. Картины представят их авторы и кинокритики. В кинотеатре "Юность" покажут ленту "Малыш Джо" (2019) режиссера Джессики Хауснер, в кинотеатре "Космос" - ретродраму Андрея Смирнова "Француз" (2018), а в "Звезде" пройдет показ "Верности" (2019) Нигины Сайфуллаевой.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в четвертый раз, популярные фильмы будут показывать по всей стране. Организаторы акции - Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".