Дату проведения торжественных линеек в Москве выберет руководство школ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Учебный год начнется для московских школьников в понедельник, 2 сентября. Решение о дате проведения торжественной линейки будет приниматься руководством школ, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина.

"Начало учебного года - 2 сентября, уроки начнутся второго. Линейку каждая школа решает сама, когда проводить", - сказал Калина.

В пресс-службе департамента отметили, что в воскресенье, 1 сентября, День знаний пройдет в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ, на мероприятии будет организована торжественная линейка для кадет Москвы.

По данным ведомства, в этом учебном году за парты в первый раз сядут около 109 тыс. детей, количество обучающихся 9-х классов составит более 87 тыс. человек, 11 классов - более 56 тыс. человек.

"В 2018-2019 учебном году в первые классы были зачислены более 106,6 тыс. ребят, из них 91,5% обучались в районе проживания. Мы ожидаем, что в новом учебном году школу в районе проживания выберет еще большее количество родителей", - отметили в пресс-службе.

Оценку готовности образовательных учреждений к новому учебному году проводит специальная комиссия, в которую входят, в частности, сотрудники ГУ МЧС, столичного управления Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы. Комиссия проверяет соблюдение всех требований, предъявляемых к образовательным организациям, особое внимание уделяя вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических норм. "Приемка образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы, проходит в плановом порядке. Готовность всех образовательных организаций к началу учебного года будет полностью обеспечена", - добавили в департаменте.

Состояние зданий школ

Как сообщили в пресс-службе, во время летних каникул в школах проходила подготовка к новому учебному году. Педагоги разрабатывали учебные программы, изучали и создавали сценарии уроков для проекта "Московская электронная школа". Кроме того, проводился ремонт и благоустройство территории.

В 2019 году были заключены договоры на проведение ремонта почти в 2,5 тыс. зданий столичных школ, также проводятся работы по благоустройству на 350 территориях образовательных организаций. При этом, как отметили в пресс-службе, большая часть школьных зданий в Москве находится в хорошем состоянии и требует минимальных обновлений.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2019 года в столице введено в эксплуатацию 14 школ и детских садов на 3,7 тыс. мест, к 1 сентября будет введено еще 12 учреждений.

Начало учебного года в Подмосковье

Как сообщила в августе первый зампредседателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова, в текущем году в Московской области в школу пойдут около 900 тыс. детей, из них более 105 тыс. - первоклассники. По ее словам, количество школьников в новом учебном году по сравнению с прошлым увеличится на 47 тыс. человек.

Также она отметила, что количество преподавателей в школах выросло на 2,5 тыс. и достигло 93 тыс. педагогов. Образовательные учреждения региона полностью обеспечены учителями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что занятия в школах региона начнутся 2 сентября. До конца года в Московской области будут открыты 12 школ и пристроек к ним.