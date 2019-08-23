Растения "Цветочного джема" после фестиваля передадут паркам Москвы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Растения, высаженные в Москве для фестиваля "Цветочный джем", после окончания мероприятия будут переданы столичным скверам и паркам, сообщила в пятницу журналистам руководитель оргкомитета фестиваля Маргарита Кондратьева.

"После окончания фестиваля цветы из временных садов не уничтожат, они передаются в парки и скверы Москвы для дальнейшей высадки", - сказала она.

Кондратьева также выразила надежду, что сады фестиваля, которые были высажены на территории социальных учреждений, будут также переданы им в дар. В частности, в этом году композиции "Цветочного джема" появились на территории Городской клинической больницы N1, детской больницы имени Г. Н. Сперанского и нескольких детских домов-интернатов для детей с особенностями развития.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году выставочные сады начали появляться в городе с 20 июня. В оргкомитете добавили, что 22 августа в Москве стартовала культурная программа фестиваля - на площадках в центре и округах до 8 сентября пройдут десятки концертов и спектаклей, а также мастер-классы для детей по созданию сувениров и приготовлению блюд русской кухни.