Некоторые улицы у метро "Красные ворота" перекроют 24 августа из-за концерта к Дню флага

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Движение в районе станции московского метро "Красные ворота" Сокольнической линии будет ограничено 24 августа из-за концерта, посвященного Дню Государственного флага России. Об этом в пятницу сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 00:01 до 24:00 мск будут полностью перекрыты участок улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы, проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, Местный проезд от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и улица Архитектора Рочегова полностью. Кроме того, до 1 сентября будет ограничено парковочное пространство по адресам: улица Маши Порываевой, вл. 7 и проспект Академика Сахарова, вл. 9-11.

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Центральным мероприятием праздника станет концерт, который пройдет на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа. В нем примут участие Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, "Сурганова и оркестр" и другие исполнители. Гостем мероприятия станет народный артист СССР Василий Лановой, известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.