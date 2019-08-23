В Москве завершили строительство нового корпуса ВШЭ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу осмотрел новый корпус, объединяющий 13 зданий, Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (ВШЭ) на Покровском бульваре.

Новый корпус, включающий в том числе объект культурного наследия - дом-усадьбу Дурасова, примет 3,5 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей в наступающем учебном году.

"Завершились многолетние работы по строительству нового корпуса ВШЭ. Это один из самых крупных теперь корпусов в Москве среди студенческих кампусов. Он сделан на современном уровне: просторный, светлый, красивый, так что я с большим удовольствием поздравляю коллектив ВШЭ с новосельем", - сказал мэр журналистам.

Собянин спросил у ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, какие факультеты будут работать в новом корпусе. "Будут работать факультет экономических наук и факультет компьютерных наук - самый первый и самый модный факультеты ВШЭ", - ответил Кузьминов.

Ректор напомнил, что несколько лет назад мэр Москвы участвовал в церемонии открытия Московского института электроники и математики в Строгино. "Вот это второй новый корпус ВШЭ - в своем историческом гнезде, в центре города", - подчеркнул Кузьминов.

Мэр Москвы и ректор ВШЭ осмотрели новый комплекс на Покровском бульваре, побывали в учебных аудиториях, столовой и круглосуточной библиотеке. Собянин пообщался с преподавателями и студентами вуза и пожелал успехов в новом учебном году.

Как сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, власти города проводят системную работу по поддержке высшего образования в Москве. "Правительством Москвы реализуются многочисленные совместные проекты с высшими учебными заведениями города, такими как РЭУ им. Плеханова, МГУ им. Ломоносова, 1-й мед им. Сеченова и другие", - пояснила Пенькова.