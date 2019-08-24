Жизни младенца, который мог отравиться наркотиком в Москве, ничего не угрожает

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жизни восьмимесячной девочки, которая поступила в московскую больницу с отравлением наркотическим веществом, ничего не угрожает, судьба ребенка будет решена после окончания следственных мероприятий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

Во вторник "Комсомольская правда" сообщила, что в Москве 18 августа была госпитализирована восьмимесячная девочка с диагнозом "отравление каннабисом". Отмечалось, что, предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

"Отравившаяся девочка была доставлена в больницу в сопровождении матери. По словам матери, девочка отравилась случайно. Правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая судьба девочки будет решена после окончания следственных мероприятий.

В департаменте добавили, что в этой семье воспитываются двое детей. В настоящее время старший ребенок находится у отца, который проживает отдельно. Семья с марта 2019 года состоит на учете в органах соцзащиты, как находящаяся в трудной жизненной ситуации, с ней проводится индивидуальная профилактическая работа. "Специалисты центра социальной помощи семье и детям неоднократно навещали семью, проводили с женщиной профилактические беседы, предлагали различные виды социальной помощи. Однако от предложенной помощи она отказывалась", - добавили в ведомстве.