В Москве появятся выделенные полосы на Волгоградском проспекте и улице Монаховой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Две выделенные полосы для городского транспорта заработают 26 августа в Москве на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой, сообщается на сайте мэрии.

"Новые выделенные полосы на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой сделают поездки удобнее для пассажиров, которые пользуются автобусами и троллейбусами 32 маршрутов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, выделенные полосы в Москве обустраивают на наиболее загруженных улицах. "Так, автобусы, троллейбусы и электробусы могут ехать быстрее, не задерживаясь в пути. Кроме того, движение транспорта становится равномернее, а пассажиры могут более точно планировать время в дороге", - отметил Ликсутов.

Длина выделенной полосы на Волгоградском проспекте составит почти 8 км, на улице Александры Монаховой - почти 2 км.

Как отмечается, до конца года в столице откроются еще 13 выделенных полос общей длиной 34 км.