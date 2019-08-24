Фильм о переданных Китаем пандах покажут в Московском зоопарке на акции "Ночь кино"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Документальный фильм о переезде панд Диндин и Жуи из Китая в Россию покажут в Московском зоопарке на акции "Ночь кино" 24 августа, сообщила в субботу ТАСС пресс-служба зоопарка.

"В программе - открытый показ документального фильма, посвященного приезду бамбуковых медведей Диндин и Жуи из Китая в Россию. Уникальные кадры из китайских заповедников, где ведется работа по изучению, сохранению и размножению больших панд, будут представлены публике впервые. "Ночь кино" в Московском зоопарке стартует в 20:00", - говорится в сообщении.

В фильме запечатлены основные этапы путешествия Диндин и Жуи, их жизнь на родине, научные командировки специалистов зоопарка в Китай и их обучение тонкостям работы с пандами. Также в фильме будет детально показана транспортировка животных и пышные проводы, которые пандам устроили в Китае. Отдельную часть ленты составляют кадры китайской природы - заповедников, где в максимально приближенных к естественным условиях живут бамбуковые медведи. В финале фильма будет показана торжественная церемония передачи панд.

В зоопарке посоветовали прийти заранее, чтобы занять места. "Экран, на котором будет показано кино, установят у главного входа в зоопарк со стороны Красной Пресни. Для гостей будут подготовлены лавочки, а также подушки и пледы. Посмотреть кино о пандах каждый желающий может совершенно бесплатно", - уточнятся в сообщении.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.