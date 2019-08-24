Спектакль "Алиса в стране чудес" пройдет на фестивале "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьера интерактивной постановки Сергея Котюха "Алиса в стране чудес" состоится на фестивале "Цветочный джем" на Тверском бульваре в Москве 24 августа. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На время фестиваля "Цветочный джем" на Тверском бульваре раскинется площадка, посвященная сказке "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла. Интерактивная постановка "Алиса в стране чудес" - не классический спектакль на сцене, а спектакль-путешествие. Зрители вместе с героями сказки будут перемещаться по всему бульвару", - говорится в сообщении.

Премьера состоится 24 августа в 16:00. Кроме того, спектакль можно будет увидеть 25 и 31 августа, а также 1 сентября (начало в 16:00 и 18:00).

В спектакле задействованы 11 актеров. В перерывах между спектаклями они будут загадывать загадки юным зрителям.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он начался 20 июня. Москвичи и туристы могут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.