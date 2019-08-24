В Москве отреставрируют грот графа Орлова в Нескучном саду впервые с XVIII века

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Реставрацию грота графа Орлова в Нескучном саду в Москве проведут впервые за его историю, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Грот в Нескучном саду, известный также как грот графа Орлова, приведут в порядок. Сооружение появилось в Нескучном саду в конце XVIII века, когда землей владел графский род Орловых. Оно имитирует неглубокую пещеру или естественный грот в скалах", - говорится в сообщении.

В Мосгорнаследии ТАСС сообщили, что начало работ запланировано на четвертый квартал 2019 - первый квартал 2020 года. Окончить реставрацию должны в 2020 году.

Отмечается, что первоначально у грота было два уровня: нижний с тоннелем и верхний с деревянной беседкой и полукруглой смотровой площадкой, которая утратила первоначальный вид. Реставраторы восстановят смотровую площадку, а также каменную кладку внутри и снаружи грота. При реставрации будет использован тот же материал, из которого первоначально был построен грот - известковый туф.

"Грот в Нескучном саду - объект культурного наследия федерального значения. Все работы будут проводиться под контролем департамента культурного наследия города", - подчеркнули в мэрии.