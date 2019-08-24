Гости "Ночи кино" в Москве смогут увидеть 12 картин с Каннского фестиваля и "Кинотавра"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Программа акции "Ночь кино" в Москве включит 12 картин с Каннского фестиваля и "Кинотавра", которые еще не вышли в прокат. Об этом сообщил в субботу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский на церемонии открытия мероприятии.

"Эта акция имеет один из самых высоких показателей посещаемости среди массовых акций в Москве, хотя столицу трудно чем-то удивить. В том числе потому, что это уникальная возможность увидеть фильмы, которые еще не вышли на экран, например, наша программа предпремьерного показа включает 12 фильмов - лидеров Каннского фестиваля и "Кинотавра", - сказал он.

По информации Москино, в кинотеатре "Юность" покажут картину "Малыш Джо", получившую на Каннском фестивале приз за лучшую женскую роль, в Центре документального кино представят фильм "Атлантика" (Гран-при Каннского кинофестиваля), в Garage Screen - бразильский вестерн "Бакурау" (Приз жюри Каннского кинофестиваля).

Кибовский отметил, что в Москве насчитывается около 700 кинозалов, в то время как в 1991 году их было около 150.

Показы в рамках акции в столице начались в 16:00 в киноцентре "Октябрь", где зрителям представили картину "Мальчик русский" (2018 года) Александра Золотухина.

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в России в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный по регистрации. В Москве более чем на 130 площадках пройдут около 340 мероприятий.