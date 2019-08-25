Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Похолодание ожидается в Московском регионе во второй половине следующей недели. Начиная с 28 августа, температура воздуха не будет достигать 20 градусов. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Специалисты центра ожидают, что днем 26 и 27 августа температура воздуха будет составлять 21-23 градуса тепла.

"Уже в среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до плюс 6-8 градусов, а днем будет не выше плюс 15 - плюс 17 градусов. Холодно будет и в четверг: плюс 5 - плюс 7 градусов в ночные часы, и около плюс 16 - плюс 18 будет после полудня. Да и до конца календарного лета мы уже не увидим 20-градусные температуры", - говорится в публикации.

"Отметим, что во второй половине недели на востоке [Московской] области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки" - отметили в центре.