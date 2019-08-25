Тренинги для начинающих предпринимателей проведут в центрах "Мои документы" в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы и тренинги, на которых участники узнают, как открыть предприятие общепита, а также о том, какую роль играет сайт в продвижении бизнеса и как научиться контролировать свои эмоции, пройдут в столичных центрах "Мои документы" с 27 по 31 августа. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"В центрах госуслуг "Мои документы" с 27 по 31 августа пройдут бесплатные мастер-классы и тренинги. На них приглашаются все желающие. Во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) состоится очередное занятие, посвященное теме бизнеса. Участникам расскажут об эмоциональном интеллекте, а также о том, как управлять не только своими, но и чужими эмоциями. Мастер-класс пройдет 27 августа в 19:00. Для участия необходима регистрация", - говорился в сообщении.

Как добавляется на сайте, 29 августа в 15:00 в этом центре проведут мастер-класс "Экспорт. Грамотный вход в ВЭД". Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться. Также флагманский офис "Мои документы" ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 28 августа приглашает на мастер-класс "Основы открытия предприятия общепита. Основные этапы открытия кафе". Начало в 19:00. Зарегистрироваться можно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"29 августа в этом же офисе состоится семинар "Нет сайта - нет клиентов! Этапы создания нового или пути изменения старого сайта". Он будет интересен начинающим предпринимателям и тем, кто задумывается об открытии своего дела. Семинар начнется в 19:00. Необходима регистрация", - отмечается также в сообщении.