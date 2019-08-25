Фестивали и открытые уроки пройдут в парках для участников проекта "Московское долголетие"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Праздник урожая и День мечты состоятся для участников проекта "Московское долголетие" на последней неделе лета, в парках и скверах участники проекта смогут заняться йогой, зумбой, когнитивной гимнастикой, английским языком, а также поделиться кулинарными секретами. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"С 24 по 30 августа для участников проекта "Московское долголетие" проведут праздники, фестивали и занятия по зумбе, английскому языку и скандинавской ходьбе", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, 24 августа в 11:00 в парке "Красная Пахра" начнется семейный фестиваль New Moscow. Гостей ждет модный показ "Королевская осанка" от участников проекта "Московское долголетие", мастер-класс по дефиле, занятия йогой, зумбой, когнитивной гимнастикой, английским языком. Кроме того, можно будет порисовать на пленэре. В парке 30-летия Победы 26 августа в 12:00 пройдет фестиваль иностранных языков "Московского долголетия". А в Крюкове (двор корпуса 2045) в этот же день в 08:00 состоится открытое занятие по скандинавской ходьбе.

"В Печатниках (1-я Курьяновская улица, дом 35) 27 августа желающих ждут на празднике "Золотая осень". В программе концерт и выставка-ярмарка, на которой участники проекта смогут похвалиться дачным урожаем, поделиться рецептами и кулинарными секретами. Начало в 15:00. Отметить День мечты смогут жители Донского района", - сообщается на портале.

28 августа в 16:00 по адресу: Загородное шоссе, владение 2 пройдут творческие мастер-классы, концерт хореографических коллективов. Кроме того, гостей ждут угощения и поздравления августовских именинников.

29 августа в 15:00 в сквере района Даниловский (улица Серпуховский Вал, владение 11) состоится открытый мастер-класс по зумбе. А 30 августа в 10:00 в парке "Царицыно" запланирован открытый урок скандинавской ходьбы.