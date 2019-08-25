Столичные власти обновили на четверть парк поездов красной ветки метро

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы запустили еще три новых поезда "Москва - 2019" на Сокольнической линии метро, обновив парк на четверть. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"Парк поездов красной ветки столичной подземки обновлен уже на четверть. На замену составам "Номерной" пришли инновационные поезда "Москва - 2019". Они современны, удобны и вмещают больше пассажиров. На Сокольнической линии метро запустили еще три поезда "Москва - 2019". Это усовершенствованная модель составов нового поколения "Москва". Всего новых поездов, обслуживающих это направление, стало 19", - говорится в сообщении.

Поезда "Москва - 2019" оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки. В составах предыдущих модификаций также была установлена эта система, но она тормозила поезд только до скорости движения 7 км/ч. В новых составах над дверями есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. В составах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Сиденья в салоне стали мягче, их обили антивандальной тканью - она устойчива к повреждениям и не впитывает влагу.

"Помимо этого, в модернизированных составах "Москва - 2019" сохранились все преимущества поездов прежних версий. Это сквозной проход через все вагоны, широкие дверные проемы, специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах. В салоне можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Поезда нового поколения имеют надежную систему шумоизоляции и оснащены современными кондиционерами", - уточняется в сообщении.

Всего в Московском метрополитене курсирует более 140 поездов нового поколения. Они перевозят пассажиров Некрасовской, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линий. До конца года в столичную подземку поступит еще 27 инновационных составов.