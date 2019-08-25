Гиды по ЗОЖ появятся в столичной сети "Мои документы" к 2020 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новая услуга "ЗОЖ в твоем районе" появится в многофункциональных центрах Москвы (МФЦ) до конца 2019 года. Сотрудники столичной сети "Мои документы" будут информировать жителей столицы о спортивных мероприятиях в районах Москвы, направленных на поддержание здорового образа жизни (ЗОЖ), рассказала в интервью ТАСС директор столичных центров Ольга Фефелова.

"В ближайшее время мы хотим запустить пилотный проект, который будет направлен на развитие здорового образа жизни среди заявителей. Его мы планируем запустить до конца 2019 года. Большинство людей хочет ходить в спортзал, заниматься различными видами активностей, но они находят массу причин, чтобы не посещать занятия. Мы хотим убедить москвичей, что катание на велосипеде или игра в волейбол на спортивной площадке - такое же простое занятие, как поход в парк", - сказал Фефелова.

Она отметила, что специалисты центров будут информировать граждан о спортивных мероприятиях, проходящих в их районах, помогать им записаться в секции, а также давать рекомендации в зависимости от интересов заявителей.

В 2019 году проекту многофункциональных центров (МФЦ) Москвы, переименованных в рамках общероссийского развития госуслуг в более легкое для восприятия "Мои Документы", исполнилось восемь лет. В настоящее время гражданам могут предоставить 260 услуг. Всего в Москве 127 центров госуслуг, которые расположены в каждом районе Москвы.

Также в столице есть два флагмана в ЦАО (в ТЦ "Афимолл Сити"), и ЮЗАО (в ТРЦ "Спектр" в районе Теплого стана) и "Дворец госуслуг" на ВДНХ. Центры работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" - с 10:00 до 22:00. В зданиях ТЦ открыты 14 центров госуслуг.