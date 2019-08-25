В Москве пройдет театральный фестиваль "Любимовка"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фестиваль современной драматургии "Любимовка", отмечающий в этом году 30-летний юбилей, пройдет в Москве с 31 августа по 7 сентября. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства города.

В программе фестиваля мастер-классы, специальные проекты, посвященные его истории, а также сценические читки 40 пьес молодых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Казани и других городов. Пьесы будут читать известные режиссеры, среди которых Юрий Муравицкий и Талгат Баталов. После каждой читки запланировано обсуждение. Фестиваль пройдет на новом театральном пространстве - площадке "8/3", которая станет домом Союза независимых театров и одной из сцен "Театра.doc", вход бесплатный, с предварительной регистрацией.

В частности, гостям представят пьесу об истории России 1990-х и 2000-х годов в формате телевизионной игры ("Ритуал-шоу "После чудес" Екатерины Августеняк), пьесу в стихах о хозяине загадочного кабинета, который выслушивает признания своих клиентов ("Жизнь замечательных" Михаила Чевеги). В программу "Любимовки-2019" также вошли пьесы "Камино Норте" Евгении Алексеевой (Санкт-Петербург), "Моя подруга Варя" Саши Астрова (Москва), "Благополучие" Марии Белькович (Минск), "bomba" Натальи Блок (Херсон) и другие. Среди членов жюри этого года - Александр Вартанов, Герман Греков, Дэн Гуменный, Оксана Ефременко, Павел Зорин, Нияз Игламов, Олег Липовецкий, Павел Руднев.

В этом году дополнительная программа фестиваля названа "Спорная территория". Она пройдет 5 сентября и будет посвящена экспериментальной драматургии. В рамках образовательной программы гости "Любимовки" смогут принять участи в четырех мастер-классах, в ходе которых своим опытом поделятся лауреат "Золотой маски" 2007 года Марюс Ивашкявичюс, основатель уральской школы драматургии Николай Коляда, арт-директор нью-йоркского центра развития драматургии The Lark Джон Айзнер, директор международных программ лондонского театра Royal Court Сэм Притчард, британский поэт и драматург Саша Дагдейл. С 1 по 6 сентября будет работать фестивальный клуб, где посетители смогут услышать внеконкурсные читки пьес, а также узнать о новых книгах, посвященных современной драматургии.

Будет работать выставка, приуроченная к 30-летию фестиваля. В экспозицию вошли материалы, связанные с его историей, а также фотографии и интервью участников и организаторов разных лет. Режиссер Всеволод Лисовский снял серию коротких фильмов, использовав фрагменты самых резонансных пьес, которые показали на "Любимовке" за минувшие годы.