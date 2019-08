На ВДНХ проведут более 40 танцевальных мастер-классов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Праздник уличных танцев с выступлениями чемпионов мира по брейкингу, концертом рэп-исполнителей и более 40 бесплатными мастер-классами пройдет на ВДНХ в Москве с 26 августа по 1 сентября в рамках фестиваля уличной культуры "Ритм Моего Города". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На главной сцене выступят лучшие танцевальные команды: Da Boogie Crew, Top9 (чемпионы мира по брейкингу 2008 г.), B.M.T., All the Most, Back2School, Predatorz, FarForYo и многие другие. По вечерам гостей ждут концерт звездных рэп и хип-хоп исполнителей. Главным событием недели станут премьеры двух постановок Алексея Чернова (Da Boogie Crew/ Alterum) - "Ожившее прошлое" и "Электрические сны", - говорится в сообщении.

Все желающие также смогут поучаствовать в мастер-классах по различным танцевальным направлениям: hip hop, breaking, popping, house dance, всего состоится более 40 бесплатных занятий. Они будут идти одновременно в двух шатрах на Главной аллее ВДНХ

Параллельно с мастер-классами на главной сцене будут проходить показательные выступления профессионалов, перформансы и шоу.