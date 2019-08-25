В московских поликлиниках пройдут лекции по профилактике заболеваний

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 26 по 31 августа. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

В понедельник, 26 августа, в филиале №1 городской поликлиники №62 пройдет лекция "Всеобщая диспансеризация. Задачи", в ходе которой врачи расскажут о проводимых исследованиях и организации приема пациентов. В этот же день в детской городской поликлинике №94 состоится лекция на тему влияния экологии на самочувствие детей, и о том, как защитить их от неблагоприятного воздействия.

Во вторник, 27 августа, в филиале №2 консультативно-диагностической поликлиники №121 специалисты расскажут о причинах и оказании первой помощи при обмороках, а 28 августа в городской поликлинике №109 пройдет занятие, посвященное профилактике артериальной гипертензии. 29 августа филиале №1 детской городской поликлиники №99 специалисты расскажут об уходе за младенцем в первый год жизни, а в городской поликлиники №69 кардиологи проведут встречу, посвященную профилактике инфаркта и инсульта.

Кроме того, 30 и 31 августа в филиале №2 детской городской поликлиники №122 и филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №121 специалисты ознакомят население с мерами по профилактике паразитарных заболеваний и предотвращении онкозаболеваний.