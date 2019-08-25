Наблюдатели на выборах в Москве отправят в штаб копии протоколов через мобильную платформу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение для обеспечения связи между наблюдателями на выборах в Мосгордуму и штабом в Общественной палате (ОП) разработали в Москве, технологическая платформа позволит наблюдателям подавать копии протоколов в онлайн-режиме. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье член ОП Москвы, зампред комиссии палаты по технологиям "умного города" Владимир Чернецкий.

"В конце дня голосования наблюдатель передаст фотографию - копию протокола через мобильное приложение, которое представляет собой мобильный сайт. Наблюдатель после окончания голосования (8 сентября после 20:00 - прим. ТАСС) получает на телефон смс с URL-адресом для подачи электронного протокола. Ссылка уникальна для каждого наблюдателя, но попадают все на один и тот же ресурс, где должны загрузить несколько фото протокола. Наблюдатель должен правильно сфотографировать протокол, чтобы фото прошло верификацию в этом мобильном приложении", - сказал Чернецкий.

Он подчеркнул, что мобильный сайт для наблюдателей будет расположен в "безопасном контуре", что также будет согласовано с департаментом информационных технологий. Статус подавших протоколы будет виден общественному штабу по наблюдению за выборами в режиме онлайн. Если где-то протокол не будет передан, с наблюдателями из общественного штаба свяжутся по телефону. Чернецкий отметил, что все избирательные участки будут обеспечены наблюдателями из общественного штаба, в том числе электронные и цифровые участки.

"Основная задача наблюдателей - фиксировать контрольные точки их присутствия на участках: как открылись участки, как началось голосование, поданы промежуточные результаты и так далее. На данный момент эти контрольные точки наблюдатель сообщает через колл-центр. Есть функционал и в мобильном приложении по прохождению контрольных точек, но мы пока не фокусируемся на нем при обучении наблюдателей. Для упрощения процесса они подают свои статусы через колл-центр. Решение о том, в каком объеме наблюдатели будут пользоваться мобильным приложением, мы примем за несколько дней до голосования. Пока обучение проходит с фокусом на колл-центр, через приложение идет только подача итогового протокола", - заключил Чернецкий.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении для наблюдателей на выборах в Москве будут передаваться сведения о ходе голосования, его промежуточные и финальные итоги, сообщения о нарушениях и жалобах, итоговые данные по протоколам.

О выборах

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 234 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 63 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 38 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.