Температура воздуха на выходных в Москве на три градуса превысила норму

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в столичном регионе в субботу и воскресенье была выше климатической нормы на два-три градуса, сообщил в воскресенье ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В эти выходные температура была на два-три градуса выше нормы. В первой половине недели была довольно жаркая погода, а затем, я бы сказал, "бархатная" погода, когда не жарко, но комфортно. Почти не было ветра, было облачно, но облака не мешали солнцу", - сказал он.

Как свидетельствуют данные метеостанции, расположенной на крыше здания Гидрометцентра России в Москве, в субботу температура по состоянию на 16:10 мск составила 22,9 градуса, а в воскресенье, 25 августа, по данным на 15:40 мск, воздух в столице прогрелся до 19,7 градусов.

Похолодание

Вильфанд добавил, что теплая погода сохранится и в понедельник, однако уже с вечера вторника ночные и дневные температуры понизятся на 5-7 градусов. "В первые два дня следующей недели погода будет комфортной, дневные температуры составят 20-22 градуса, будет солнечно. Но уже во вторник во второй половине дня Москва будет находиться в области антициклона, но в его холодной части. Поэтому во второй половине вторника мы прогнозируем небольшой дождь, а к вечеру заметное похолодание, температура будет резко опускаться до 10-12 градусов. После полудня будет еще 20-22 градуса, а к вечеру температура начнет понижаться, погода будет более облачной, с осадками", - сказал он.

По словам Вильфанда, начиная со среды, температурный фон в ночные часы будет ниже 10 градусов. "В среду ночные температуры уже будут не 12-14 градусов, они будут ниже десятиградусной отметки, дневные температуры - 12-15 градусов, то есть будет понижение на 5-7 градусов, и температурный фон будет ниже нормы на два-три градуса в среду, четверг и пятницу. В ночь на четверг температура составит 3-8 градуса по области, это уже низко. Погода будет в основном без осадков в течение недели, за исключением вторника. Во вторник и в среду ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду", - отметил научный директор Гидрометцентра.

Он добавил, что в первые дни сентября прогнозируется повышение температуры. "В пятницу и субботу ночные температуры будут по-прежнему низкими, а дневные - 15-18 градусов. Первые расчеты говорят, что в первые дни сентября, с большой вероятностью, ожидается повышение температуры", - заключил Вильфанд.

В новость в 16:28 мск внесены изменения - добавлены подробности.