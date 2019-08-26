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Облачная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник

Днем температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается сайте Гидрометцентра.

Днем температура в столице составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

В ночные часы температура в столице опустится до 12 градусов, по области - до 9 градусов, местами прогнозируется небольшой дождь.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

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