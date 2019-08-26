Пик пробок в Москве на этой неделе ожидается 1 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самым загруженным по трафику днем в Москве на этой неделе станет воскресенье. Это связано с началом учебного года, рассказали ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

"Пик пробок на въезд в город на этой неделе ожидается в воскресенье. Во второй половине дня мы ожидаем на подъездах к Москве достаточно плотный трафик. Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, понедельник на этой неделе будет самым легким по степени пробок днем. "Количество автомобилей увеличивается постепенно. И понедельник самый спокойный день по трафику. Часы пик у нас стабильные: утренний до 9, вечерний с 17 до 19 часов", - добавили в пресс-службе ЦОДД.

Ранее ЦОДД предупреждал, что с 26 августа трафик в городе вырастет на 15-17% в связи с окончанием периодов отпусков и началом учебного года. Это примерно на 100-125 тыс. машин больше в абсолютных значениях. В организации также прогнозировали локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов. Движение стабилизируется на нормальном для осени уровне со 2 сентября, отмечали в ЦОДД.