Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры на акции "Диагностика за спасибо"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Прием заявок на бесплатную онлайн-проверку компьютеров с операционной системой Windows начался в столице в рамках акции "Диагностика за спасибо". Регистрация завершится 31 августа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-сервис "Чудо техники" анонсировал акцию "Диагностика за спасибо". Жители столицы смогут бесплатно проверить свои компьютеры с операционной системой Windows. Для этого нужно с 26 по 31 августа оформить заявку на сайте проекта или по телефону +7 (495) 432-11-00", - говорится в сообщении.

Во время регистрации можно выбрать удобное время для сеанса. Мастер свяжется с клиентом, затем подключится к устройству и удаленно проведет диагностику. Специалисты ответят на интересующие вопросы, объяснят, что замедляет работу компьютера, и пояснят, как избавиться от вирусов и шпионских программ. Акция продлится до конца сентября. Сеансы будут проходить каждый день, кроме воскресенья, с 10:00 до 20:00.

"Для того чтобы сеанс состоялся, диагностируемый компьютер должен быть подключен к интернету. Собственник устройства будет видеть все действия мастера. У специалиста "Чуда техники" доступ к компьютеру будет временным. Повторить вход в систему после завершения сеанса он не сможет. Во время такой же акции в прошлом году помощью специалистов воспользовались более 800 жителей столицы", - уточняется в сообщении.

"Чудо техники" - онлайн-сервис по ремонту и обслуживанию цифровых устройств: смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, ноутбуков, моноблоков и принтеров. Проект стартовал в 2016 году при поддержке правительства Москвы в ответ на многочисленные жалобы горожан на недобросовестную работу локальных сервисных центров и выездных мастеров.