"Школа бебиситтеров" для людей пенсионного возраста открылась в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Школа бебиситтеров" для людей пенсионного и предпенсионного возраста, в рамках которой будут проходить бесплатные двухдневные занятия, открылась в Москве. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Школа бебиситтеров" для горожан пенсионного и предпенсионного возрастов открылась в Москве. Бесплатный двухдневный курс обучения включает в себя знакомство с психологическими и юридическими аспектами работы, связанной с присмотром за детьми, а также с популярными развивающими методиками и играми", - указано в сообщении.

Отмечается, что после прослушивания теоретического курса, в рамках которого участники программы узнают об этике бебиситтера, правилах безопасности для ребенка дома, на прогулке и в местах большого скопления людей, они смогут пройти девятичасовую стажировку в игровой комнате центра занятости "Моя карьера", где в присутствии куратора проекта должны будут продемонстрировать все знания и навыки.

Бесплатные занятия будут проходить каждый месяц, а по окончании курсов выпускникам школы выдадут специальные сертификаты. Первые занятия в "Школе бебиситтеров" состоятся 5 и 6 сентября в центре занятости "Моя карьера", следующий курс запланирован на 23 и 24 сентября. Для поступления в "Школу бебиситтеров" необходимо заполнить заявку.

"Молодые москвичи зачастую много времени уделяют работе и карьере. Поэтому вопрос, с кем оставить ребенка, стоит остро в московских семьях. От няни бебиситтер отличается тем, что его услугами родители могут пользоваться не постоянно, а время от времени. Бебиситтера можно пригласить на час или полдня. Обучение в нашей школе повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера", - цитирует портал директора центра занятости "Моя карьера" Ирину Швец,

13 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда России Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли центр занятости населения "Моя карьера", специалисты которого помогают жителям столицы в трудоустройстве и переобучении, оказывают услуги людям со специальными потребностями: горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, а также молодежи.