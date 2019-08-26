На юго-востоке Москвы утром в понедельник почти втрое была превышена ПДК сероводорода

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали в понедельник утром почти трехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в столичном районе Кожухово, следует из данных на сайте учреждения. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Станция на улице Лухмановская в Кожухово зафиксировала около 2,8 ПДК в 08:00. Также незначительные превышения 1 ПДК зарегистрировали станции на Гурьевском проезде (около 07:00), в Новокосино на Салтыковской улице (около 08:00) и в Люблино на Совхозной улице (05:00). Станция на улице Гурьянова временно не измеряет концентрацию сероводорода, следует из сообщения на сайте Мосэкомониторинга.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве упала практически до 1 м/с около 01:00 26 августа. Его порывы усилились только к 08:00. Ранее в Мосэкомониторинге объясняли, что отсутствие ветра ухудшает условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города, провоцируя скачки их концентрации.

Также в ведомстве напоминали, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.