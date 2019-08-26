Электронные сервисы на сайте mos.ru помогут москвичам подготовить детей к школе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московские родители смогут подготовить детей к школе при помощи электронных сервисов на портале mos.ru. На сайте доступна услуга оформления карты учащегося, запись в кружок или секцию, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Лето заканчивается, и школьникам нужно готовиться к учебному году. Для родителей это горячая пора. Сэкономить время позволяют электронные услуги, доступные на портале mos.ru. Все, что для этого нужно, - зарегистрировать личный кабинет. На портале можно оформить карту учащегося, выбрать кружок или секцию, узнать результаты экзаменов и олимпиад", - говорится в сообщении.

Карту учащегося можно оформить в течение 30 дней, а забрать ее заявитель сможет в школе, где учится ребенок. Для доступа к электронному дневнику нужно зайти в личный кабинет, ввести в специальное поле номер телефона, адрес электронной почты и данные СНИЛС. Также на портале есть услуга записи ребенка в бесплатные кружки и секции с фильтрами по ключевым словам, тематике, расположению, возрасту. Родители также могут записать ребенка в группы продленного дня.

Кроме того, москвичи могут узнать результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), а также итогового собеседования по русскому языку. Для этого понадобятся документ, удостоверяющий личность, и код регистрации на экзамен.

"На mos.ru можно записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года, родители в электронном заявлении имеют возможность указать до трех образовательных организаций на выбор. Воспитанники дошкольных групп зачисляются в первые классы этой же школы путем перевода, нужно только личное заявление родителей на имя директора. В этом случае не требуется подавать заявление с помощью mos.ru, зачисление происходит автоматически. Услуги доступны школьникам и родителям в разделе "Образование", - уточняется в сообщении.