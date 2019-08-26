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Собянин предложил жителям Москвы обсудить проект продления метро до Троицка

Предполагается, что протяженность участка составит 14,6 км
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам поучаствовать в обсуждении проекта продления Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом он написал в понедельник в своем блоге.

"Строящаяся Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Это решение мы недавно приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Впереди - общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение", - написал он.

По словам мэра, протяженность участка от станции "Столбово" до Троицка составит 14,6 км. На нем будет шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". "Участок от станции "Столбово" до станции "Сосенки" будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией "Десеновское" снова уйдет в тоннель. Вблизи станции "Ракитки" планируется строительство электродепо для технического обслуживания и ремонта поездов", - сообщил Собянин.

Он отметил, что вблизи каждой станции будут построены подъездные дороги и перехватывающие парковки, к ним будут вести маршруты общественного транспорта. По словам мэра, новый участок ветки станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. "Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как станция "Теплый Стан" перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей Новой Москвы. Станет свободнее на Калужском шоссе, Ленинском проспекте и Профсоюзной улице", - написал Собянин.

Он сообщил, что в зоне будущей ветки через несколько лет будут жить более 500 тыс. человек. "Существует ли альтернатива метро? <…> Ни автобусы, ни даже скоростной трамвай не справятся с транспортным обслуживанием такого количества людей. И, к сожалению, в районе Калужского шоссе отсутствует железная дорога. Поэтому строительство метро является единственным разумным решением", - подчеркнул мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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