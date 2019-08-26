Собянин сообщил, что поликлиника в Щербинке откроется к началу 2020 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство поликлиники в Щербинке завершится осенью, она начнет принимать пациентов в конце 2019 - начале 2020 года. Об этом сообщил в понедельник на встрече с жителями поселения мэр Москвы Сергей Собянин.

"Долгожданная поликлиника уже почти построена. Я думаю, что к осени уже все строительные работы будут закончены, и до конца года должны уже будут зайти врачи и получить лицензию. В конце этого года - начале следующего уже будет полноценно работать [поликлиника]", - сказал мэр.

В поликлинике будут совмещены детская, взрослая поликлиники и женская консультация. По словам мэра, в ней также будут работать соляная комната и детский бассейн.

"Помимо поликлиники мы одновременно строим два детских сада и школу. Детские сады будут построены в этом году, школа - на следующий. Еще шесть объектов [числятся] в адресной программе: детские сады и школы. До 2023 года количество детских садов, школ <…> будет в два раза больше, чем было раньше", - сказал мэр.

По словам Собянина, за счет новой развязки на Калужском шоссе, которая будет вплотную подходить к Коммунарке, жители Щербинки смогут попасть за 10-15 мин на машине в современный медицинский центр, который там возводится. "Мы рядом в Коммунарке строим крупнейший медицинский центр: стационар, взрослая и детская клиника. Одна из лучших в стране будет", - добавил он.

О поликлинике в Щербинке

Согласно данным пресс-службы мэрии, строительство поликлиники на территории Щербинской городской больницы на улице Первомайская было начато в ноябре 2016 года. Общая площадь здания составит 11,8 тыс. кв. м. Детское отделение будет рассчитано на 230 посещений в смену, взрослое - на 520.

Учреждение будет соответствовать новому "Московскому стандарту +". Так, наиболее посещаемые кабинеты врачей будут расположены на нижних этажах, менее посещаемые и администрация - на верхних этажах здания, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Кабинеты забора крови, сдачи анализов и дежурных врачей будут расположены на первом этаже. Кабинеты профильных специалистов разместят на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики, чтобы, например, сразу после кардиолога можно было сделать УЗИ сердца или снять кардиограмму.

В поликлинике в Щербинке будет работать первое в Новой Москве отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом (МРТ), цифровым флюорографом, рентгенологической установкой на три рабочих места и маммографом. Также в учреждении будут функционировать детский и взрослый дневные стационары.