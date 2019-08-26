Музей Москвы покажет выставку о забытой истории текстильного производства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выставка "Ткани Москвы", которая расскажет о забытой истории текстильного производства и представит редкие образцы тканей и фотографии, пройдет в Музее Москвы с 18 сентября по 15 декабря 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея в понедельник.

"Выставка "Ткани Москвы" покажет Москву как забытую текстильную столицу, ведь с середины XIX и до конца XX века здесь работали десятки фабрик, производивших самое массовое из декоративных искусств - текстиль. В экспозиции проекта - заводские коллекции, эскизы, фотографии, станки, валы, графика и образцы тканей разных эпох, большинство из которых нигде не выставлялось", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию войдут редкие образцы из собраний музея Царицыно, Музея декоративно-прикладного искусства, Музея Текстильного института (РГУ им. Косыгина), музея Трехгорной мануфактуры, частных собраний, а также коллекция уникальных фотографий из Музея современной истории России.

"Из множества женщин, создававших дизайн тканей, в памяти осталось только два имени - Варвара Степанова и Любовь Попова. Музей Москвы дополнит их рядом блестящих, но, к сожалению, забытых имен. Посетители увидят 12 персональных микроэкспозиций художниц, работавших на протяжении всего XX века", - сказали в музее.

Заключительный раздел "Тканей" - многоуровневая библиотека - собрание старинных альбомов образцов раппортов с конца XIX по конец XX века, величественный итог московского текстильного производства и всей индустриальной эпохи.

Музей Москвы основан в 1896 году, посвящен городу и горожанам и рассказывает все самое интересное о жизни столицы и ее истории. Музей располагается в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Фондовая коллекция насчитывает более 790 тыс. единиц хранения, в том числе богатое собрание археологических артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.