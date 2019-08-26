На участие в онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму поступило 4,5 тыс. заявок

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Избиратели подали порядка 4,5 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму VII созыва с начала их приема на сайте мэра и правительства Москвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании 4452 избирателя. В округе №1 принято 2057 заявок, в 10-м округе принято 1579 заявок, в 30-м округе - 816 заявок", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале mos.ru 24 июля.

"Четвертый тест системы в данных трех избирательных округах состоится 28 августа. Участниками теста станут избиратели, подавшие заявки на участие в электронном голосовании. Предложим москвичам ответить на вопрос: "Что на Ваш взгляд стоит развивать в вашем районе в первую очередь?". Варианты ответа следующие: "парковочное пространство" либо "парки и зеленые насаждения", - добавил Венедиктов.

Третье тестирование системы онлайн-голосования для последующих выборов депутатов Мосгордумы состоялось в столице 21 августа. Впервые был доступен полноценный интерфейс наблюдателей, который будет использоваться при электронном голосовании 8 сентября в Москве. Принять участие в тестировании в среду смогли москвичи, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Всего в трех округах на момент проведения третьего тестирования подал заявку 3401 избиратель. В округе №1 было принято 1709 заявок, в 10-м округе было принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1, № 10 и № 30. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

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