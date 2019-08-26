В Москве пройдет выставка о российском цирке, посвященная его столетию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Цирк зажигает огни" откроется в ноябре в Музее современной истории России в честь столетнего юбилея отечественного цирка. Об этом сообщил в понедельник журналистам заслуженный артист России Александр Олешко.

"С конца ноября по конец февраля будет мультимедийная выставка "Цирк зажигает огни". Второе ее название - "Спасибо цирку за красоту твоей души", это строчка из песни, которую когда-то пел Юрий Никулин <...> Это будет выставка не только о достижениях прошлого, но и о славном настоящем", - сказал Олешко.

По его словам, выставка займет три больших зала Музея современной истории России. Проект будет организован совместно с Большим Московским государственным цирком на проспекте Вернадского и компанией "Росгосцирк".